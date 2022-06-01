Halil Dervişoğlu acele etmiyor!

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu, Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devlerin de transfer listesinde yer alıyor.



Galatasaray'da Torrent'in istemediği, ancak yönetim ve teknik heyet değişikliği sonrası tekrar gündeme gelme ihtimali bulunan 22 yaşındaki forvet, geleceği konusunda acele etmiyor.



Öncelikle İngiltere'ye dönerek burada kulübüne katılmayı planlayan Halil, Galatasaray'dan gelecek habere göre gündemdeki teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.





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