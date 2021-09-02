Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampına katıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampına katıldı ve günün idmanında yer aldı.

Haber; Fanatik
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Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampına katıldı
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02 Eylül 2021 13:20
Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan ve sözleşme işlemlerini tamamlayan Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı. İngiltere'ye dönmeyeceğinden dolayı milli takım için İstanbul'a gelme engeli de kalkan genç golcü milli takım ile sabah ilk çalışmasını da yaptı. Dervişoğlu, Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda yer alan isimlerdendi.

Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü ile Halil Dervişoğlu'nun da cumartesi günkü Cebelitarık deplasmanında olması bekleniyor.


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