Halil Dervişoğlu, 6 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, 6 maç sonra Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilk 11'de forma şansı buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu, 6 maç sonra 11'de
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18 Nisan 2022 20:52
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü.

Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ilk 11'i:




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