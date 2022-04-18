Halil Dervişoğlu, 6 maç sonra 11'de

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü.
Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü.
Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'ın ilk 11'i: