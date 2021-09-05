Halil'den milli formayla ikinci gol!

Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 5. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Halil'den milli formayla ikinci gol!
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05 Eylül 2021 00:39
A Milli Takımımızınn Cebelitarık karşısında ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 5. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu 61. maçında 14. golünü, Kenan Karaman da 27. maçında 6. golünü atmayı başardı.

Şenol Güneş'ten ikinci yarı başında 3 değişiklik

Cebelitarık karşısında ilk yarıda gol gelmemesi üzerine Şenol Güneş ikinci yarı başında üç değişiklik yaptı. Enes Ünal, Zeki Çelik ve Taylan Antalyalı'yı kenara alan Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna sürdü.

Zeki'nin oyundan çıkmasıyla sol bekte maça başlayan Mert Müldür, sağ beke geçti. Sol bekte de Efecan Karaca görev yaptı.


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