Halil attı, Göztepe tur biletini kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe, sahasında TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil attı, Göztepe tur biletini kaptı!
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29 Aralık 2021 20:25
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe, sahasında TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Gürsel AKsel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Göztepe aldığı bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.


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