Halil Altıntop'tan Thomas Müller'in eşine tepki

"BEN EŞİME SÖYLEMESEM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

HALİL ALTINTOP: "BU HAREKET SAYGISIZCA"

Bu sezon teknik direktör Niko Kovac ile birlikte sezona istediği başlangıcı yapamayan'te kazan kaynıyor.Freiburg ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın 70. dakikasında Müller'in oyuna alınmasının ardından Instagram'da paylaşım yapan eşi Lisa Müller Kovac'a tepki gösterirken, "Kovac'ın çok açık olanı (Müller'i oynatmak) anlaması 70 dakika sürdü" mesajını yollamış ve Almanya'da gündeme oturmuştu.Köşe yazarı Marcel Reif, "Bu fotoğrafın atılma nedeni tesadüf değil. Benim eşim eğer birbirimizle maç öncesinde konuşmasaydık kesinlikle böyle bir şey düşünmezdi" yorumunu yaparak topu Thomas Müller'e attı.Thomas Müller ise konuyla ilgili, "Bence duygusal bir şey bu. O da mutlu değildi ve beni seviyor. Ben ne yapabilirim ki?" dedi.Konuyla ilgili görüşü sorulan Halil Altıntop da, "Yapılan bu hareket saygısızca. Bu kulüp için gece gündüz ter döken biri var. Bu hareket tüm kulübü etkiler, takım içinde huzursuzluk yaşatır" ifadelerini kullandı.Bayern Münih, Bundesliga'da 10 hafta sonunda 20 puanla Dortmund'un 4 puan gerisinde, 2. sırada yer alıyor.