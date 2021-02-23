Halil Akbunar, Trabzonspor'un takibinde!

Fenerbahçe deplasmanında Göztepe'ye 3 puanı getiren golü atan Halil Akbunar'ı devre arasında Trabzonspor renklerine bağlamak için girişimlerde bulundu. Ancak Göztepe, 27 yaşındaki oyuncusunu satmaya yanaşmadı.



Trabzon da sezon sonu yeniden Göztepe'nin kapısını çalmak üzere bu transferi şimdilik askıya aldı.



42 GOL, 40 ASİST YAPTI



İzmir ekibiyle 2012'de profesyonel sözleşme imzalayan Halil, 2015-16 sezonunda Elazığ'da kiralık oynadı. Bir yıl sonra tekrar Göztepe'ye dönen ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Halil, Sarı-Kırmızılı formayla 261 maça çıktı, 42 gol atıp, 40 da asist yaptı. Başarılı oyuncunun Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.



