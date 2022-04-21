Halil Akbunar Trabzonspor'a yakın!

Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de forma giyen futbolcularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.



Senegalli santrforu Ndiaye'yi Çin'in Shangai Port ekibine satan sarı-kırmızılılar, daha sonra Obinna Nwobodo'yu ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye vermişti. Şimdi de kaptan Halil Akbunar'ın şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü. Kulübün yıldız oyuncusu için bordo-mavili kulüple ön protokol yaptığı konuşulurken 3 milyon 200 bin Euro'luk bonservis bedelini de kasasına koyacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan başarılı oyuncunun transferinin sezon biter bitmez duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon da özellikle G.Saray ile anılan Halil Akbunar'ın 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.



2011'DEN BU YANA KADRODA



Halil Akbunar Nisan ayı başında hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey; Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" şeklinde açıklamada bulunmuştu. 2011 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu 2 kez de A Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.



GENÇ YILDIZLAR 11'E DOĞRU



SPOR Toto Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, gelecek sezonun hesaplarını da yapmaya başladı. Gaziantep'te olası bir puan kaybı halinde resmen küme düşecek sarı-kırmızılılarda kalan maçlarda genç futbolcuların çok daha fazla görev alacağı bildirildi. Spor Toto 1'inci Lig'de oluşturacağı kadronun yapılanmasına start veren Göztepe'de altyapı patentli kaleci Arda, sağ bek Yusuf, golcü Ege, defans Fırat, orta saha Murat ve Efe Can gibi oyuncuların bundan sonraki süreçte formayı giyeceği bildirildi.





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