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Halil Akbunar: "Son kadroda da kalmak istiyorum"

A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelirken, Halil Akbunar açıklamalarda bulundu

Halil Akbunar: 'Son kadroda da kalmak istiyorum'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'ya geldi. Milli futbolcu Halil Akbunar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

- Halil Akbunar: "1 Haziran'da son kadroda da kalmak istiyorum"

Süper Lig ekibi Göztepe'den aday kadroya çağırılan tek isim olan Halil Akbunar şöyle konuştu:

"İnşallah güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Benim de ikinci kampım olacak. Umut ediyorum, inşallah 1 Haziran'da son kadroda da kalmak istiyorum. Hayırlısı. Çok güçlü bir jenerasyonumuz var. İnşallah turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyorum."

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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