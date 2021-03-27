Halil Akbunar: 'Son kadroda da kalmak istiyorum'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'ya geldi. Milli futbolcu Halil Akbunar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



- Halil Akbunar: "1 Haziran'da son kadroda da kalmak istiyorum"



Süper Lig ekibi Göztepe'den aday kadroya çağırılan tek isim olan Halil Akbunar şöyle konuştu:



"İnşallah güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Benim de ikinci kampım olacak. Umut ediyorum, inşallah 1 Haziran'da son kadroda da kalmak istiyorum. Hayırlısı. Çok güçlü bir jenerasyonumuz var. İnşallah turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyorum."



