Halil Akbunar: 'Serdar bana 'Kanki sen atacaksın' dedi'

Süper Lig'in 19. haftasında yeni stadyumunda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'de açılış golünü kaydeden Halil Akbunar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Takım arkadaşı Serdar Gürler ile maçtan önce konuştuğunu söyleyen Akbunar, "Çok mutluyum. Maçtan önce Serdar Gürler bana 'Kanki ilk golü sen atacaksın, asisti de ben yapmak istiyorum' dedi. 'İnşallah kanki' dedim. Gerçekten öyle oldu. Gerçekten de öyle oldu. İyi oynadık. Ben penaltı yaptırdım arkamı göremedim. Çok üzüldüm ama sonunda 3 puan aldık. Tarihe geçtim. Bizi destekleyen taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi çok iyi desteklediler. Göztepe'nin nasıl bir taraftarı olduğunu tüm dünya biliyor. Bundan sonra da görmeye devam edecekler bu statla birlikte." ifadelerini kullandı.