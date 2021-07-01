Halil Akbunar, Galatasaray için geri sayımda!

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi anlaştığı yerli isimlerden biri de Halil Akbunar.



Sarı - kırmızılıların Göztepe'den bonservisini almaya çalıştığı 27 yaşındaki futbolcu, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor.



EURO2020 kadrosunda yer alamadığı için büyük üzüntü yaşayan ve geçen sezonki performansının da üzerine çıkabilmek adına özel hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler almasına rağmen, Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha sıcak yaklaştı.



Terim, Halil Akbunar'ın Galatasaray formasıyla lige damga vuracak bir performans ortaya koyacağını düşünüyor.



