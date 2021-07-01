Halil Akbunar, Galatasaray için geri sayımda!

Fatih Terim'in isteğiyle anlaşılan yerli oyunculardan Halil Akbunar, Galatasaray'a imza için bonservis pürüzünün çözülmesini bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halil Akbunar, Galatasaray için geri sayımda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 10:48
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi anlaştığı yerli isimlerden biri de Halil Akbunar.

Sarı - kırmızılıların Göztepe'den bonservisini almaya çalıştığı 27 yaşındaki futbolcu, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor.

EURO2020 kadrosunda yer alamadığı için büyük üzüntü yaşayan ve geçen sezonki performansının da üzerine çıkabilmek adına özel hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler almasına rağmen, Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha sıcak yaklaştı.

Terim, Halil Akbunar'ın Galatasaray formasıyla lige damga vuracak bir performans ortaya koyacağını düşünüyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.