Halil Akbunar'a Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren işi kolay olmayan Göztepe'nin yıldız ismi Halil Akbunar, Trabzonspor talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Halil Akbunar'a Süper Lig'den talip çıktı
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19 Nisan 2022 11:38
Süper Lig'de küme düşme potasında olan Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'a Trabzonspor talip oldu.

Fırtına'da sezon sonu transfer planlaması yönetim kurulu ve Abdullah Avcı tarafından büyük ölçüde belirlenmişti. Çalışmalar bu plan çerçevesinde yürürken, sürpriz iddialar da gündeme geliyor. İzmir'de Göztepe'ye yakın kaynaklar, Trabzonspor'un sarı-kırmızılı ekibin kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı sezon sonunda kadrosuna katabileceğini belirtti.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 4 gol+5 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi süren Halil'in daha önce kendisini isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'a gitme fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

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