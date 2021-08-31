Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Halil Akbunar'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2021 16:51
Halil Akbunar
Halil Akbunar
Göztepe
Halil Akbunar'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için İstanbul'da kampa giren ay-yıldızlı ekipte Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, G Grubu'nda 1 Eylül'de İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.