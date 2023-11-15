NBA'de normal sezon heyecanı ve Sezon İçi Turnuvası, geçtiğimiz gece oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.



HAWKS 126-120 PISTONS



Atlanta Hawks, Little Caesars Arena'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında Detroit Pistons'ı 126-120 mağlup etti.



Maçı 32 sayı, 10 asist, 5 ribaund ve 3 top çalmayla tamamlayan Dejounte Murray, Trae Young'ın yokluğunda Hawks'ın en iyi oyuncusuydu. Bogdan Bogdanovic 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı. Saddiq Bey benchten gelerek 19 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



Marvin Bagley III, 22 sayı ve 11 ribaundlık double-double'ıyla Pistons'ın en etkili ismiydi. Ausar Thompson 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.



PACERS 132-126 76ERS



Indiana Pacers, Wells Fargo Center'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında ev sahibi Philadelphia 76ers'ı 132-126 yendi.



Tyrese Haliburton, Pacers'a 33 sayı, 15 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmayla liderlik etti. Obi Toppin 27 sayı ve 6 ribaundla maçı tamamladı.



Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren 76ers ekibinde Joel Embiid 39 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla mücadele ederken, Tyrese Maxey 27 sayı, 5 asist ve 4 ribaund kaydetti. Tobias Harris 22 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle, De'Anthony Melton ise 30 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Başka hiçbir 76ers oyuncusu ise iki sayıdan fazla skor üretmedi.



HEAT 111-105 HORNETS



Miami Heat, Spectrum Center'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında Charlotte Hornets'ı 111-105 yenilgiye uğrattı.



Jimmy Butler 32 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla Heat'e liderlik etti. Bam Adebayo ise 21 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blok kaydetti.



PJ Washington, Hornets'ın 32 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle en skoreriydi. LaMelo Ball 28 sayı, 11 asist, 6 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı.



NETS 124-104 MAGIC



Brooklyn Nets, Barclays Center'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında konuk ettiği Orlando Magic'i 124-104 mağlup etti.



Spencer Dinwiddie, 29 sayı, 9 asist ve 5 ribaundla Nets'i taşıyan oyuncuydu. Mikal Bridges 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 4 top çalmayla oynarken, Cam Johnson 20 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma kaydetti.



Magic'te Franz Wagner 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynadı. Paolo Banchero ise 19 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



THUNDER 123-87 SPURS



Oklahoma City Thunder, Paycom Arena'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında San Antonio Spurs'ü 123-87 yendi.



Shai Gilgeous-Alexander, Thunder'a 28 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 7 top çalmayla liderlik etti. Josh Giddey 18 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 2 blok kaydetti.



Zach Collins ve Julian Champagnie, Spurs'e 13'er sayıyla liderlik ettiler. Victor Wembanyama 4/15 şut isabetiyle 8 sayıda kalırken, ayrıca 14 ribaund aldı ve 2 de blok kaydetti. Devin Vassell 12 sayı, 4 asist, 3 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla, Malaki Branham ise 11 sayıyla oynadı.



PELICANS 131-110 MAVERICKS



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında konuk Dallas Mavericks'i 131-110 mağlup etti.



Brandon Ingram ve Jordan Hawkins 25'er sayı atarak Pelicans'a liderlik ettiler. Zion Williamson 19 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Herb Jones 19 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 5 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Kyrie Irving ve Tim Hardaway 17'şer sayıyla Mavericks'e liderlik etti. Luka Doncic 16 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle sınırlı kalırken, Grant Williams 10 sayıyla çift haneli sayılara ulaşan diğer tek oyuncu oldu.



JAZZ 115-99 TRAIL BLAZERS



Utah Jazz, Delta Center'da düzenlenen NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında konuk Portland Trail Blazers'ı 115-99 mağlup etti.



Jordan Clarkson 30 sayı, 3 asist ve 2 top çalmayla Jazz'e liderlik eden isimdi. Lauri Markkanen 21 sayı, 9 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 26 sayıyla takıma liderlik etti. Deandre Ayton ise 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı.



NUGGETS 111-108 CLIPPERS



Denver Nuggets, Ball Arena'da düzenlenen NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında konuk LA Clippers'ı 111-108 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 16 ribaund, 9 asist ve 1 top çalmayla takımına liderlik etti. Aaron Gordon 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı.



Clippers'ta Paul George 35 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla mücadele etti. James Harden 21 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle, Kawhi Leonard ise 15 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 5 top çalmayla oynadı.



TIMBERWOLVES 104-101 WARRIORS



Minnesota Timberwolves, Chase Center'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında ev sahibi Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup etti.



Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 33 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Anthony Edwards 20 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla mücadele etti.



Warriors'ın en skoreri, benchten gelerek 23 sayı, 8 ribaund ve 5 asist kaydeden Brandin Podziemski'ydi. Dario Saric 21 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Chris Paul 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma kaydetti.



LAKERS 134-107 GRIZZLIES



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'daki NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında konuk Memphis Grizzlies'i 134-107 mağlup etti.



Lakers'ta D'Angelo Russell 24 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle takımın en skoreriydi. Anthony Davis 19 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 6 blokla mücadele ederken, LeBron James 16 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle, Rui Hachimura 23 sayı ve 3 ribaundla, Austin Reaves ise 16 sayı, 12 ribaund ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.



Grizzlies'in liderliğini 24 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 blokla Santi Aldama üstlendi. David Roddy 17 sayı, 3 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blok kaydetti. Desmond Bane ise 15 sayı ve 5 asistle maçı tamamladı.





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