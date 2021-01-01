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Haliburton'ın, Kawhi'ın kuvvetine şok olduğu an!

Sacramento Kings guardı Tyrese Haliburton, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın ne kadar kuvvetli olduğuna inanamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings guardı Tyrese Haliburton, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın ne kadar kuvvetli olduğuna inanamadığını söyledi.

Haliburton, serbest oyuncu JJ Redick'in "The Old Man & The Three" podcast'inde konuk oldu ve Kawhi hakkında konuştu.

21 yaşındaki oyuncu, Clippers yıldızının onu savunduğu sırada ne kadar güçlü olduğunu anladığı bir hikayeyi paylaştı:

"Kawhi 'Bende o' demişti ve beni tutuyordu. Sanırım üçlük çizgisinin oradaydım ve takım arkadaşım dripling yaptıktan sonra topu bana bırakmıştı. Kawhi'ın eli de belimdeydi.

Pası aldığımda aşağı doğru bakmıştım ve logonun orada olduğumu görmüştüm. 'Buraya nasıl geldim?' olmuştum. Sanırım beni ittirmişti. Bu adamların bu kadar kuvvetli oluşu inanılmaz."


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