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Halı sahada attığı gole sevinirken, kalp krizinden hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı gole sevinirken kalp krizi geçiren 33 yaşındaki Recep Kılınç, yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Halı sahada attığı gole sevinirken, kalp krizinden hayatını kaybetti
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17 Şubat 2019 13:02
Aydın'ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı göle sevinirken kalp krizi geçiren 33 yaşındaki Recep Kılınç, yaşamını yitirdi

Köşk'ün kırsal Kızılcayer Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk babası Recep Kılınç, 15 Şubat günü saat 23.00 sıralarında bir grup arkadaşı ile maç yapmak için Köşk Belediyesi'ne ait halı sahaya gitti. Maç sırasında attığı golün sevincini yaşayan Kılınç, bir anda fenalaştı. DHA'nın haberine göre, arkadaşları, Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptı, ardından da yakındaki bir Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılınç, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kılınç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Acı haberi alan Kılınç'ın arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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