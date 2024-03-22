Halı saha maçından üzücü haber

Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Halı saha maçından üzücü haber
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22 Mart 2024 15:51
 Gümüşhane'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi öldü.

Esnaflık yapan 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada gece saatlerinde arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada yere yığıldı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağırkaya'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sağırkaya, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 
 
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