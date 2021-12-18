Haldun Üstünel: 'Fenerbahçe'den dost olmaz'

"FENER'DEN DOST OLMAZ"

Rezan Epözdemir'in istifasıyla yeniden gündeme gelen, 'Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?' sorusuna Haldun Üstünel cevap verdi.Galatasaray'da bir dönem ikinci başkanlık görevini yürüten Üstünel, "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz. Rakipler. Herkesin özel hayatında rakip takımları tutan eşi, dostu, arkadaşı olabilir. Ama kulüp bazında bu mümkün değil. Ayrıca bu dostluk masalları hep maçlar bizim sahada oynandığı zaman ortaya çıkıyor. Maçlar onların sahasında olunca 'vur, kır, parçala...' Her zaman dostluk eli uzatan taraf biz oluyoruz. Sonuçları da Galatasaray için iyi olmuyor. Diğer kulüpler ile dost olabiliriz. Ben iki kulübün dost olamayacağını düşünüyorum. Fener'den dost olmaz!" ifadelerini kullandı.