Haldun Üstünel: "Fenerbahçe'den dost olmaz"

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Haldun Üstünel, Rezan Epözdemir'in istifasıyla yeniden gündeme gelen 'Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?' sorusunu yorumladı.

Haber; Hürriyet
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Haldun Üstünel: 'Fenerbahçe'den dost olmaz'
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18 Aralık 2021 11:04
Rezan Epözdemir'in istifasıyla yeniden gündeme gelen, 'Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?' sorusuna Haldun Üstünel cevap verdi.

"FENER'DEN DOST OLMAZ"

Galatasaray'da bir dönem ikinci başkanlık görevini yürüten Üstünel, "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz. Rakipler. Herkesin özel hayatında rakip takımları tutan eşi, dostu, arkadaşı olabilir. Ama kulüp bazında bu mümkün değil. Ayrıca bu dostluk masalları hep maçlar bizim sahada oynandığı zaman ortaya çıkıyor. Maçlar onların sahasında olunca 'vur, kır, parçala...' Her zaman dostluk eli uzatan taraf biz oluyoruz. Sonuçları da Galatasaray için iyi olmuyor. Diğer kulüpler ile dost olabiliriz. Ben iki kulübün dost olamayacağını düşünüyorum. Fener'den dost olmaz!" ifadelerini kullandı.




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