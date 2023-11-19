Halbank, Bigadiç Belediyespor'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta maçında Halkbank, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Oğuzhan Ahmet Ünal, Öznur Tosun
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Murat Al, Nwachukwu, Ebrahimi, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, Eren Kanlı, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Einisamarein)
Halkbank: Ma'a, Perrin, Emre Yunus Tayaz, Serhat Coşkun, Lagumdzija, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)
Setler: 20-25, 27-29, 13-25
Süre: 82 dakika (21, 41, 20)
Salon: Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Oğuzhan Ahmet Ünal, Öznur Tosun
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Murat Al, Nwachukwu, Ebrahimi, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, Eren Kanlı, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Einisamarein)
Halkbank: Ma'a, Perrin, Emre Yunus Tayaz, Serhat Coşkun, Lagumdzija, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)
Setler: 20-25, 27-29, 13-25
Süre: 82 dakika (21, 41, 20)
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