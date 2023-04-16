Hakkı Yeten mezarı başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan Hakkı Yeten, vefatının 34. yılında kabri başında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hakkı Yeten mezarı başında anıldı
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16 Nisan 2023 13:09
Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 34. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, kulüp üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında da "Omuzlardan inmeyen futbol devi, Beşiktaş'ımızın efsanesi Baba Hakkı Yeten'i vefatının 34. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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