Hakkı Çelikel: 'Kamuoyunda kabul görmüş isimleri transfer edeceğiz'

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, tek gündemlerinin transfer olduğunu belirterek, "Devre arası transfer döneminde ihtiyacımız olan, kamuoyunda da kabul görmüş isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacağımızı buradan duyurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Çelikel, yazılı açıklamasında, gelinen sürecin tüm camiayı derinden üzdüğünün bilincinde olduklarını ve kulübün puan tablosundaki yeri hak etmediğini kaydetti.



Her sıkıntılı süreçte olduğu gibi yine bir kaos ortamı oluşması için mücadele veren, hatta kötü sonuçlar almaları için dua eden kişilerin olduğunu görmekten büyük üzüntü duyduklarını aktaran Çelikel, şöyle devam etti:



"Bu oluşabilecek kaos ortamının, takımımıza ve futbol şehrimize ciddi anlamda zarar vereceğini bilmelerine rağmen ısrarla buna devam etmelerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Derneğimizin yapılacak ilk olağan genel kurulunun mayıs ayında olmasına rağmen 5 ay öncesinden sanki yarın yapılacak bir kongre varmış veya bir olağanüstü kongre kararı alınmış gibi başkan adaylıklarının açıklanması, şehrimizin büyükleriyle yaptıkları görüşmelerde 'başkan olması halinde kulübe ciddi meblağlar ödeyeceği' yönünde bilgiler verip bizim ise kulüp menfaati için bu kişilerle görüşüp başkan adaylıklarının ve kulübe yapacakları nakdi yardım konusunda ciddiyetlerini sorguladığımızda böyle bir meblağın olmadığını görmekteyiz. Buradan defaatle bir daha konusu açılmamak üzere Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübünün mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını ve olmayacağını açık ve net bir şekilde belirtmek istiyoruz."



Çelikel, kulüplerinin devre arası transfer dönemi ve mevcut futbolcuların doğan hak edişlerini ödeme noktasında ihtiyacı olan finans kaynağının yönetim kurulunun yoğun gayretleri neticesinde sonuç vermeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Çok zorlu bir lig maratonu bizi beklemektedir. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor olarak bugünlere kolay gelinmediğinin farkındayız. Bu zorlu mücadelenin altından sadece ve sadece birlikte omuz omuza kalkacağımızın bilinmesini istiyoruz. Malatya'mızın değerli siyasileri, güzide basını ve cefakar büyük Yeni Malatyaspor taraftarı; gelin küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp hep birlikte Malatya futbolunun geleceği için takımımızın yanında olalım. Yönetim kurulumuzun öncelikli tek gündemi transferdir. Devre arası transfer döneminde ihtiyacımız olan, kamuoyunda da kabul görmüş isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacağımızı ve bu isimlerin şehrimize gelip takımımızla idmanlara başlayacağını buradan duyurmak istiyoruz."





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