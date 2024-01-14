Hakkarigücüspor 4 golle kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakkarigücüspor 4 golle kazandı
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14 Ocak 2024 17:35
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sağanak altında oynanan müsabakada ev sahibi Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yendi.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

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