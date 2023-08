Hakkarigücü'nde hedef Fenerbahçe galibiyeti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne galibiyetle başlayan Hakkarigücü, bu hafta evinde karşılaşacağı Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.



Sezon öncesinde 3'ü yabancı 7 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Bitexen Adana İdmanyurduspor'u yenerek lige 3 puanla başladı.



Kadrosundaki 8 futbolcuyla yollarını ayıran ve daha önce 2'si yabancı 5 futbolcuyu renklerine bağlayan mavi beyazlılar, eksik mevkilere de takviye yaptı.



"MAÇI KAZANACAĞIZ"



Zambiya'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hellen Chanda ile Bornova Hitabspor'dan 19 yaşındaki sağ bek Aysel Pasdemir'i kadrosuna katan Hakkarigücü, 2 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe Petrol Ofisi maçına hazırlanıyor.



Kentte heyecan yaratan maç öncesi Merzan Futbol Sahası'nda antrenman yapan sporcular, taraftarı önünde iyi bir mücadele sergileyerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, 27 Ağustos'ta Adana'da oynadıkları maçı 1-0 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.



Takımın tam anlamıyla hazır olmadığını ancak buna rağmen Adana deplasmanından 3 puanla döndüklerini belirten Timur, "Bu maçın önemi, kızlarımızın moral ve motivasyonu açısından büyüktü. 2 Eylül'de de sahamızda Fenerbahçe'yi ağırlıyoruz. Bu da bizim için büyük bir motivasyon maçı olacak. Takımımızın maçı kazanacağına inanıyorum." dedi.



"KENTİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Transfer çalışmalarının sürdüğünü, biri yerli 2 oyuncu daha transfer ettiklerini dile getiren Timur, 3 transfer daha yaparak lige en güçlü şekilde devam etmek istediklerini vurguladı.



En büyük önceliklerinin ligde kalmak olduğunu ifade eden Timur, şöyle konuştu:



"Bu sene sürpriz yapabiliriz çünkü güçlü bir ekip kuruyoruz. Oyuncularımız geçen haftaki maçta adaptasyon sorunu yaşamadı. Takımımız şu an birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ediyor. Moral ve motivasyon da iyi. Antrenmanlarımız eğlenceli geçiyor. Yabancılarımız da uyum sağladı. Dört büyük takımın buraya gelmesi için kentimiz için önemli. Halkımızın beklentisi de takımımızın başarılı olması yönündedir. Bu beklentiye en iyi şekilde cevap vermemiz geriyor. Dört büyükleri daha önce yendik, yenmeye devam edeceğiz. Hiçbir kulüpten aşağı değiliz. Hakkarigücü her zaman büyük bir camiadır. Taraftarımız da desteğini gösteriyor. Herkes bu maçı bekliyor. Kentte de heyecan var."



"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"



Yeni transfer Chanda da kente bulunmaktan mutlu olduğunu, takımı sevdiğini belirtti.



Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade eden Chanda, "Burada herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Takımdaki herkes güler yüzlü ve iyimser. Çok iyi karşılandım. Bundan büyük sevinç duyuyorum. Ben de takımın başarısı için mücadele edeceğim." dedi.



Pasdemir de kente ilgiyle karşılandığını ve takımda tam bir aile ortamı olduğunu bildirerek, "Adana'dan galibiyetle döndük. Fenerbahçe maçında kendi taraftarımız önünde maçı alacağımıza eminiz. Herkes çok ilgili. Hedefimiz şampiyonluk. Burada bir aile gibiyiz." diye konuştu.



Orta saha oyuncusu Zelal Baturay ise bu sene katıldığı Hakkarigücü'nün başarısı için ter dökeceğini kaydederek, "Havası soğuk diye farklı düşünüyordum ama herkes sıcakkanlı. Çok mutluyum. Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanı hanemize yazdıracağız. Her maçta galibiyet düşünüyoruz. Kadın futboluna ilgi her geçen gün artıyor. Şampiyonluk için savaşacağız." ifadelerini kullandı.