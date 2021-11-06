Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı

Nursel Özkan: "İlimizin terörle değil de sporla anılmasını istiyorduk"

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden, başarılı sonuçlar alarak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.Kentte 2008 yılında kurulan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, amatör, 3 ve 2. Lig'de sürdürdüğü başarılı futbol serüveninin ardından dört yıl önce TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.Gösterdiği başarıyla "kadının sahada ne işi var" şeklindeki ön yargıları kırarak ligdeki 12 takımdan biri olan kulüp, kenti kadınlar bazında en üst ligde temsil etmenin gururunu yaşıyor.Bağlı oldukları futbol tutkusuyla kentte bu spora ilginin artmasını sağlayan Hakkari ekibi, geçen yıl kadrosunda bulunan 6 futbolcuyla yollarını ayırdı, 5'i yabancı 6 futbolcuyu renklerine bağladı.Yenilenen kadrosuyla ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen takım, çalışmalarını Merzan Futbol Sahası'nda sürdürüyor.Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır futbolla uğraştıklarını ve 2018'den beri 1. Lig'de mücadele ettiklerini söyledi.Zorlu ve uzun bir serüven geçirdiklerini, "bir kız nasıl şort giyebilir, nasıl top oynayabilir, kadının sahada ne işi var" şeklindeki ön yargılarla sık sık karşılaştıklarını belirten Timur,dedi.İyi bir ligde mücadele ettikleri için transferlere ihtiyaç duyduklarını ve bütçelerine uygun transferler yapmaya çalıştıklarını aktaran Timur, şöyle konuştu:Nursel Özkan da yaklaşık 13 yıldır futbol oynadığını, farklı kulüplerde top koşturduğunu ve memleketinin başarısı için kente döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:Kayseri Gençlerbirliği Takımı'ndan transfer edilen Melda Çetin ise iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini aktararak,diye konuştu.