Hakkarigücü, ABB FOMGET karşısında avantajı kaptı!

Hakkarigücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off birinci tur ilk maçında, sahasında konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 yendi.



Ligde A Grubu'nu 7. sırada tamamlayan Hakkarigücü ile B Grubunu 2. sırada bitiren ABB FOMGET, play-off ilk maçında Hakkari'de karşı karşıya geldi.



Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Ankara ekibi, 61. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hakkarigücü, 67 ve 78. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, maçın ardından büyük sevinç yaşayan ve galibiyeti taraftarlarla kutlayan futbolcuları tebrik etti.



Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile çok sayıda taraftar izledi.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak.





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