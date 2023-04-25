Hakkarigücü, ABB FOMGET karşısında avantajı kaptı!

Hakkarigücü play-off ilk maçında konuk ettiği ABB FOMGET'i 2-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakkarigücü, ABB FOMGET karşısında avantajı kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2023 16:24
Hakkarigücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off birinci tur ilk maçında, sahasında konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 yendi.

Ligde A Grubu'nu 7. sırada tamamlayan Hakkarigücü ile B Grubunu 2. sırada bitiren ABB FOMGET, play-off ilk maçında Hakkari'de karşı karşıya geldi.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Ankara ekibi, 61. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hakkarigücü, 67 ve 78. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, maçın ardından büyük sevinç yaşayan ve galibiyeti taraftarlarla kutlayan futbolcuları tebrik etti.

Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile çok sayıda taraftar izledi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery