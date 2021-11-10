Hakkari'de 2 Afrikalı kadın futbolcu top koşturuyor

Jereko: "Hakkarililer çok sevecen ve ilgili"

Cemile Timur: "Takımın neşe kaynağı oldular"

Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Kadın 1. Ligi takımlarından'nın Kenya ve Zambiya'dan transfer ettiği iki futbolcu, takımın başarısı için top koşturuyor.Gösterdiği başarıyla 2018 yılında Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımdan ayrılan 6 futbolcunun yerine 5'i yabancı 6 futbolcuyu renklerine bağladı.Yeni sezon hazırlıklarını Marzan Futbol Sahası'nda sürdüren kadın futbol takımı, Azerbaycan'dan 2, Kazakistan, Zambiya ve Kenya'dan birer futbolcuyu transfer etti.Menajerlerin önerdiği 24 yaşındaki Kenyalı orta saha oyuncusuile 25 yaşındaki Zambiyalı forvet'yu takibe alan takımın teknik ekibi, futbolcuların videolarını izleyip 3 ay takip etti.Yapılan değerlendirmelerin ardından haklarında olumlu rapor verilen ve daha önce Türkiye'de forma giymeyen Afrikalı iki futbolcu, Hakkari'ye getirilerek sözleşme imzalandı.Kısa sürede kente ve takıma uyum sağlayan Jereko ve Zulu, antrenmanlarda ve kentteki erkek futbol takımlarıyla yapılan hazırlık maçlarında sergiledikleri performansla göz doldurdu.Antrenmanlardaki rahat tavırlarıyla dikkati çeken iki futbolcu, takıma yeni katılan diğer transferlerle birlikte Hakkarigücü Spor'un iyi bir sezon geçirebilmesi için ter döküyor.Jereko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin çok güzel bir il olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla dayanışma içinde hareket ettiklerini belirten Jereko,diye konuştu.Zulu ise yeni başarılara ortak olmak için kente geldiğini aktararak,ifadelerini kullandı.Takımın teknik sorumlusuda Jereko ve Zulu'yu transfer ederken kendilerinden tekli oda taleplerinin olduğunu ancak diğer futbolcuların ortamını gördükten onlardan ayrılmak istemediklerini anlattı.Takımda güzel bir ortamın oluştuğunu dile getiren Timur, şunları kaydetti:Takımla sözleşme yenileyen Kazakistanlıa da 3 yıldır kentin başarısı için ter döktüğünü belirterek,değerlendirmesinde bulundu.