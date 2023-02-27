Hakimi'ye tecavüz suçlaması!

Fransız basını, genç bir kadının PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Kadının şikayette bulunmayı reddettiği ancak savcılığın Faslı futbolcu hakkında soruşturma başlattığı aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hakimi'ye tecavüz suçlaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2023 22:00
Paris Saint-Germain'in yıldız isimlerinden Achraf Hakimi, tecavüzle suçlandı.

Le Parisien'de yer alan habere göre, 23 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

Kadının, tecavüze uğradığını söylemesine rağmen şikayette bulunmayı reddettiği kaydedildi.

Ancak savcılığın davayı aldığı ve Hakimi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ