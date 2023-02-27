Hakimi'ye tecavüz suçlaması!

Paris Saint-Germain'in yıldız isimlerinden Achraf Hakimi, tecavüzle suçlandı.



Le Parisien'de yer alan habere göre, 23 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.



Kadının, tecavüze uğradığını söylemesine rağmen şikayette bulunmayı reddettiği kaydedildi.



Ancak savcılığın davayı aldığı ve Hakimi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.





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