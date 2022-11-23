Hakimi: 'Belçika galibiyeti güvenimizi tazeledi'

Fas Milli Takımı'nın sağ beki Achraf Hakimi, 2022 Dünya Kupası'nda Belçika karşısında tarihlerinin en büyük galibiyetlerinden birini aldıklarını söyledi.



F Grubu'nda Belçika'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Harika bir takımız. Gruptaki son karşılaşmalarda neler olacağına bakacağız. Bu maçı kazanmak güvenimizi tazeledi." diye konuştu.



Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren Hakimi, "Maç maç bakacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Fas'ın kazandığı en büyük galibiyetlerden bir tanesi. 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana galip gelemiyorduk. Teknik direktörümüzle çok iyi iş çıkardık. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kanada karşısında da çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran yıldız futbolcu, Belçika maçında bunları gole çevirmeyi başardıklarını belirtti.



Hakimi, Faslı taraftarların tribünlerin büyük bir kısmını doldurarak takıma verdikleri destekle ilgili soruya, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tribünlere baktığımda her yer kırmızıydı. Bizi desteklemekten bir an geri durmadılar. Evimizde gibi oynadık. Fas'tan gelip bizi desteklediler. Maddi olarak fedakarlıkta bulundular. Teşekkür etmek istiyorum." yanıtını verdi.



