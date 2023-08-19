Hakim Ziyech: "Türkiye'nin en büyüğüne geldi!"

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech: 'Türkiye'nin en büyüğüne geldi!'
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19 Ağustos 2023 22:54
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, GS TV'ye açıklamalar yaptı.

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum." dedi.

Ayrıca, "Büyük ve uzun bir sezon başladı. bunun tadını çıkaracağız. başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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