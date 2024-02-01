Hakim Ziyech'ten ayrılık talebi!

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Hakim Ziyech'e 2.5 yıllık toplam 37.5 milyon euro önerdi. Afrika Kupası macerası sona eren Ziyech, İstanbul'a ayrılmak için izin istemeye gelecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech'ten ayrılık talebi!
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01 Şubat 2024 08:53
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı takımdan ayrılık için isteyecek.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Bu teklife sıcak bakan Ziyech, Fas ile Afrika Kupası'na veda etmesinin ardından İstanbul'a dönecek ve Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden izin isteyecek.

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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