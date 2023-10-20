Hakim Ziyech'te Zaha taktiği!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Hakim Ziyech için Wilfried Zaha taktiği denenecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech'te Zaha taktiği!
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20 Ekim 2023 11:01
Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen, ancak sakatlıklar sebebiyle henüz beklenen performansı ortaya koyamayan Hakim Ziyech konusunda, Zaha taktiği denenecek.

Zaha'yı da bir süre oynatan, ancak performans alamayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu bekletmeye almış ve güçlenmesi için Florya'da özel idmanlar yaptırmıştı.

Ziyech de aynı şekilde bir süre sahaya sürülmeyecek, bunun yerine Florya'daki güçlendirme çalışmaları devam edecek.

Ziyech ancak yüzde 100 hazır olduğunda süre almaya başlayacak. Faslı yıldız bu nedenle Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarının kadrolarında yer almayacak. 

 
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