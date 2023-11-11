Hakim Ziyech: "Şanslarımızı tükettik"

Hakim Ziyech, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech: 'Şanslarımızı tükettik'
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11 Kasım 2023 21:26
Hakim Ziyech, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Açıkçası bugün tüm şanslarımızı tükettik. 3-4 gol pozisyonumuz vardı, atamadık. Atsak farklı olabilirdi." dedi.

Ayrıca, "Onlar 2 gol attılar. Seçimlerimizi iyi yaparsak, fırsatları iyi değerlendirirsek gol atabiliriz." ifadelerini kullandı.

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