Hakim Ziyech, milli takımı bıraktı!

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin orta saha oyuncusu Hakim Ziyech, flaş bir karar aldı.



28 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.



Kulübüne odaklanmak istediğini dile getiren Ziyech, "Milli takıma bir daha geri dönmeyeceğim. Bu benim son kararım. Benim için her şey çok net. Artık kulübüme odaklanacağım. Taraftarları anlıyorum, onlar için üzgünüm." dedi.



Fas Milli Takımı ile 40 maça çıkan Hakim Ziyech, 17 gol kaydetti.





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