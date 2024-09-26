Hakim Ziyech, körfez yolcusu!

Galatasaray'ın yıldız ismi Hakim Ziyech'in menajerinin devre arasında Körfez'den teklif getireceği ve oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech, körfez yolcusu!
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26 Eylül 2024 11:13
Son güncelleme 26 Eylül 2024 11:19
Sakatlığı sebebiyle PAOK maçında forma giyemeyen Hakim Ziyech ile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 31 yaşındaki Faslı yıldız Hakim Ziyech'in menajeri açıklamalarda bulundu.

Faslı futbolcunun menajerinin ara transfer döneminde Körfez ekiplerinden teklif getireceğini yönetime ilettiği ve ocakta Ziyech ile yolların ayrılacağı öğrenildi. 

Galatasaray'da şu ana kadar 27 maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



 

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