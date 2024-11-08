Hakim Ziyech: "Kaçıyorlar!"

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, Hollanda'da Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Müslümanlar arasında yaşananlar için paylaşım yaptı ve, "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech: 'Kaçıyorlar!'
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08 Kasım 2024 12:31
Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'ten, Hollanda'da yaşanan olayla ilgili bir paylaşım geldi.

Ziyech, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı.

Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı.

Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.

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