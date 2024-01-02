Hakim Ziyech için yalanlama!

Galatasaray'la yakın ilişkileri bulunan FIFA Menajeri George Gardi, Hakim Ziyech ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.
Gardi, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." sözlerini kullandı.
SÖZ KONUSU HABER
Gazeteci Ayhan Şensoy, Gardi'nin "Hakim Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galarasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." şeklinde bir açıklama yaptığını öne sürmüştü.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta süre buldu. Ziyech, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
Gardi, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." sözlerini kullandı.
SÖZ KONUSU HABER
Gazeteci Ayhan Şensoy, Gardi'nin "Hakim Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galarasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." şeklinde bir açıklama yaptığını öne sürmüştü.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta süre buldu. Ziyech, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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