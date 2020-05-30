Hakim Ziyech için Fenerbahçe itirafı!

Ajax formasıyla parladıktan sonraile anlaşan ve 40 milyon euro bonervis bedelinin ödenmesinin ardından önümüzdeki sezon İngiliz ekibi için mücadele edecek olanmenajeri, 2018 yılındade kendilerine teklif yaptığını söyledi.O sezon birçok takımdan teklif olduğunu ancak İngiltere'den teklif beklediklerini belirten menajer, "" dedi.Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat da, Twente'de oynadığı dönem için Hakim Ziyech ile ilgili önemli bir itirafta bulunmuştu.Hollandalı teknik adam, o dönemde Faslı oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini kaydederken, "" ifadelerini kullanmıştı.Ajax'ta 4 sezonda 165 maça çıkan Ziyech, 48 gol ve 82 asistlik performans sergiledi.