Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen Faslı yıldız, Galatasaray'ın hücum hattını başka bir seviyeye taşıyacak.

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Galatasaray, Hakim Ziyech'i İstanbul'a getiriyor.Sarı-kırmızılı takım, Londra'daki sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkmayan Faslı yıldızı bu gece (cuma) 23.00 sularında İstanbul'a getirecek.Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.Galatasaray, Ajax'tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea'ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.