Hakim Ziyech fikrini 180 derece değiştirdi

Sakatlık sonrası yavaş yavaş süre almaya başlayan Hakim Ziyech, devre arasında Galatasaray'dan ayrılma fikrini askıya alabilir.
Yunus dışındaki kanat oyuncuları Sallai ve Barış'tan son haftalarda beklediği verimi alamayan Okan Buruk, en azından devre arasına kadar Ziyech'in sağ kenardaki form grafiğini takip etmek istiyor.
Faslı yıldız istikrar yakalayabilirse, ligin ikinci yarısını da Galatasaray'da geçirebilir.
Yunus dışındaki kanat oyuncuları Sallai ve Barış'tan son haftalarda beklediği verimi alamayan Okan Buruk, en azından devre arasına kadar Ziyech'in sağ kenardaki form grafiğini takip etmek istiyor.
Faslı yıldız istikrar yakalayabilirse, ligin ikinci yarısını da Galatasaray'da geçirebilir.