Hakim Ziyech fikrini 180 derece değiştirdi

Galatasaray'da adı ayrılık dedikodularına karışan Hakim Ziyech, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Daha önce ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen Ziyech, bu fikrini askıya aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech fikrini 180 derece değiştirdi
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13 Kasım 2024 13:30
Sakatlık sonrası yavaş yavaş süre almaya başlayan Hakim Ziyech, devre arasında Galatasaray'dan ayrılma fikrini askıya alabilir.

Yunus dışındaki kanat oyuncuları Sallai ve Barış'tan son haftalarda beklediği verimi alamayan Okan Buruk, en azından devre arasına kadar Ziyech'in sağ kenardaki form grafiğini takip etmek istiyor.

Faslı yıldız istikrar yakalayabilirse, ligin ikinci yarısını da Galatasaray'da geçirebilir.  

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