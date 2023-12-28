Hakim Ziyech'e milli davet!

Fas, Afrika Kupası aday kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hakim Ziyech'e milli davet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2023 13:40
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takıma davet edildi.

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak Afrika Kupası sebebiyle Faslı oyuncu, yaklaşık 1 ay Galatasaray formasından uzak kalacak.
 yakl

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery