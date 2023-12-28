Hakim Ziyech'e milli davet!

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takıma davet edildi.
Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.
13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak Afrika Kupası sebebiyle Faslı oyuncu, yaklaşık 1 ay Galatasaray formasından uzak kalacak.
yakl
Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.
13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak Afrika Kupası sebebiyle Faslı oyuncu, yaklaşık 1 ay Galatasaray formasından uzak kalacak.
yakl
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