Hakim Ziyech'e Arabistan'dan yüksek teklif

Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'e, Cristiano Ronaldo'nun da top koşturduğu Al-Nassr'dan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech'e Arabistan'dan yüksek teklif
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18 Haziran 2023 17:50
Fransız basınında yer alan habere göre Al-Nassr, Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech'i gözüne kestirdi.

Sezon ortasında yaptığı Cristiano Ronaldo transferiyle dünya basınına düşen Al-Nassr bu transfer için ciddi rakamlara çıkabileceği iddia edildi.

TAKİP EDEN ÇOK

Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'la adı geçen ve Milan, Sevilla gibi takımlarla da ismi anılan 30 yaşındaki Faslı oyuncu için Al-Nassr'ın yıldız oyuncuya senelik 13 milyon euro net maaş veribileceği söylendi.

İLK ETAPTA HEDEF AVRUPA

Hakim Ziyech ilk etapta Avrupa'da kalmak istese de Al-Nassr'ın teklif edeceği maaşı Avrupa ekiplerinin karşılama ihtimali düşük olduğundan Faslı yıldızın Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali daha yüksek.

24 MAÇTA SÜRE ALDI

Chelsea'de bu sezon yalnızca 24 maçta forma giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.

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