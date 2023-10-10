Hakim Ziyech bilmecesi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Hakim Ziyech'in milli takıma seçilmesi kafaları karıştırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech bilmecesi!
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10 Ekim 2023 10:50
Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılıların İstanbulspor, Ankaragücü, Manchester United ve Antalya ile oynadığı maçlarda sakatlığı dolayısıyla forma giymemeşti.

Yıldız futbolcunun Fas Milli Takımı'ndan davet alması ise kafaları karıştırdı.

Teknik direktör Okan Buruk da Antalya maçı öncesi, "Hakim Ziyech kendini denedi. Ama Ayağında ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Genel olarak sakatlık sorunu yok" sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray'da 3 maçta süre bulan Ziyech, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 



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