Hakim Ziyech Arabistan'a göz kırpıyor

Chelsea'de istenmeyen adam rolüne bürünen Hakim Ziyech, Arabistan'dan gelecek bir teklife evet diyebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech Arabistan'a göz kırpıyor
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17 Haziran 2023 19:44
CBS Sports'un haberine göre Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e, Al Nassr'ın senelik 30 milyon euro teklif edebileceğini söyledi.

Chelsea 30 yaşındaki Faslı oyuncuyu takımda fazla oyuncu olduğu için ve maaş bütçesinde boşluk yaratmak için oyuncuyu göndermeye fazlasıyla sıcak bakıyor.

BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 24 maça çıkabildi ve bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.

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