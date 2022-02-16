'Hakemlerin konuşmaları deşifre edilmeli'

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın 1-1 kaldığı karşılaşmanın ardından orta hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka en çok konuşulan isimler oldular.



Sabah Gazetesi yazarları, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iki hakem hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. İşte o sözler....



SORU: Hakem hataları yine çok konuşuluyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çok ağır ifadeler kullandı. Ne dersiniz?



LEVENT TÜZEMEN: Adana Demirspor Başkanı az bile konuştu. Sezon başından beri hakemler ve VAR'da görev yapanlar ligi resmen dizayn ediyorlar. Ben kulüplerin yerinde olsam Türkiye'deki hakemleri FIFA ve UEFA'ya şikâyet ederim. 6222 sayılı yasa devreye girmeli, hakemlerin maçlarda yaptığı konuşmalar deşifre edilmeli hatta özel telefon görüşmeleri de didiklenmeli. En önemlisi hakemlerin patates hattı kullanıp kullanmadığı araştırılmalı. Çünkü Türkiye'yi sokağa dökmeye çalışan zihniyet acaba bu oyunu futbolun üzerinden tekrar denemeye mi çalışıyor? Hakemler resmen taraftarların sinir uçlarına dokunuyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: İptal olan iki gol var. İkisi de doğru karar. Başkan Sancak, "Neden VAR'a gitmedi" diyor. Karara VAR da katıldıysa; hakemi çağırmaz ki. Adana Demirspor'un çok güçlü bir oyunu oldu. Takım Montella'nın isteklerine karşılık veriyor. İş sahada seyirciyle de bütünleşiyorlar. Beşiktaş maçını da amatör ruhla oynadılar. Çok kazanmak istiyorlardı, ama olmadı. Bunlara isyan etmek yerine, kendileri ile gurur duymalılar.





İLGİLİ VİDEO