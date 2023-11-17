LA Clippers'ın yıldızı Paul George, hakemleri alenen eleştirilmesi nedeniyle lig tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Clippers'ın 14 Kasım'da Ball Arena'da Denver Nuggets'a karşı aldığı 111-108'lik yenilginin George, Clippers'ın maçı "5'e 8 oynadığını" iddia ederek, hakemlerin Nuggets'ı koruduğunu ima etmişti.
George bu sezon 24.7 sayı, 5.5 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Clippers'ın 14 Kasım'da Ball Arena'da Denver Nuggets'a karşı aldığı 111-108'lik yenilginin George, Clippers'ın maçı "5'e 8 oynadığını" iddia ederek, hakemlerin Nuggets'ı koruduğunu ima etmişti.
George bu sezon 24.7 sayı, 5.5 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU