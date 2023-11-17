Hakemleri eleştiren Paul George'a 35 bin dolar ceza!

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, hakemleri alenen eleştirilmesi nedeniyle lig tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hakemleri eleştiren Paul George'a 35 bin dolar ceza!
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17 Kasım 2023 11:46
Son güncelleme 17 Kasım 2023 12:05
LA Clippers'ın yıldızı Paul George, hakemleri alenen eleştirilmesi nedeniyle lig tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Clippers'ın 14 Kasım'da Ball Arena'da Denver Nuggets'a karşı aldığı 111-108'lik yenilginin George, Clippers'ın maçı "5'e 8 oynadığını" iddia ederek, hakemlerin Nuggets'ı koruduğunu ima etmişti.

George bu sezon 24.7 sayı, 5.5 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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