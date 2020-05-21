Hakemlere zorunlu karantina!

MHK, top santraya konmadan 14 gün önce Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva tesislerinde kampa alacak.

Haber; Milliyet
Hakemlere zorunlu karantina!
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21 Mayıs 2020 08:04
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in başlangıç tarihi için açıkladığı 12 Haziran için geri sayım sürürken, Merkez Hakem Kurulu da harekete geçti.

MHK, top santraya konmadan 14 gün önce Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva tesislerinde kampa alacak. Hem karantina sürecini yönetmek, hem de hakemlerin fiziksel hazırlığını tamamlamak amaçlı kamp, Süper Lig maçları tamamlanıncaya kadar, yani asgari 45 gün sürecek.

Tek kalacaklar
TFF Sağlık Kurulu'nun raporu doğrultusunda, hakemler Riva'da tek kişilik odalarda kalacak. Bu süreçte antrenmanlar devam edecek ve sosyal mesafe kuralına uygun davranılacak. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyelerinin tamamının hazır bulunacağı kampta, fiziksel gelişimin yanı sıra görsel eğitimler de devam edecek. Ligin son 8 haftası ve kupa maçları için kampa girecek olan hakem kadrosunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

MHK'nin ilk etapta maçların oynanacağı kentlere yakın yerlerde ikamet eden hakemleri görevlendirmeyi planladığı, karayolu ile gidilecek yerlere de üç gün öncesinden hazırlık yapacağı öğrenildi.

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