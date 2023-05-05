Hakemlere 'atletik' kıskaç

Merkez Hakem Kurulu'ndan Süper Lig'in bitimine sayılı haftalar kala ilginç bir hamle geldi. MHK Yetkilileri, hakemlere gönderdiği mesajda, 9 Mayıs'ta antrenman, 10 Mayıs'ta seminer, 11 Mayıs'ta ise atletik test yapılacağını açıkladı. Sezon başı ve devre arasında yapılan atletik testin, bu ayki seminere dahil edilmesi hakem camiasında gündem konusu oldu. Camia önde gelenleri, "Zamanlama çok anlamsız. Testi geçemeyen klasman düşecek" yorumunu yaptı. Hakemlerin de bu konuda rahatsız olduğu belirtildi.



SAKATLIK RİSKİ DE VAR



Bu zorlu testler sırasında sakatlanma riskinin de oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Lig adına kritik olan haftalarda hakemlerin sakatlık riski ile karşı karşıya bırakılması da bir başka tartışma konusu. MHK'nın haziran ayının sonuna kadar yeni hakem klasmanlarını açıklaması gerekiyor. Bilindiği gibi, TFF seçimi de haziran ayında yapılacak. Şu anki Merkez Hakem Kurulu'nun devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Yeni klasmanların bu Merkez Hakem Kurulu yönetimi tarafından yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.



19 İSİM İSE KOŞAMADI



MHK, geçtiğimiz günlerde antrenman amaçlı yan hakemlere bazı testler yapmıştı. Bu testi geçemeyen 19 yan hakemin Merkez Hakem Kurulu tarafından dinlendireceği iddia edilmişti. Merkez Hakem Kurulu tarafından testlerin sezon sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Merkez Hakem Kurulu'nun bu kritik haftaları en formda hakemlerle devam etmek için bu test uygulamalarını yaptığı belirtildi. MHK Başkanı Lale Orta ve ekibi hakemlerin performansları ile yakından ilgileniyor.



DALLAS EĞİTİM VERECEK



MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, 10 Mayıs'ta yapılacak seminerde hakemlere eğitim verecek. Dallas, son dönemde tartışılan pozisyonları hakemlerle birlikte değerlendirecek. MHK Başkanı Lale Orta'nın da hakemlere konuşma yapması bekleniyor.



EMEKLİ OLSUN



Bandırma, 35. haftada Altınordu ile 3-3 berabere kaldıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'la ilgili TFF'nin kararının ardından müsabakanın tekrar edilmesi ya da 81. dakikasından itibaren yeniden oynatılmasını talep etti. Bandırma ayrıca, Palabıyık'ın da emekli edilmesini istedi.





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