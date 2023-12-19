Hakemlerden kurdeleli tepki!

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ertelenen ligler Başakşehir - Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden başladı.Bu mücadelede görev yapan hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Mert Bulut'un karşılaşmaya kurdeleyle çıkması dikkat çekti.Hakemlerin, bu hafta oynanacak maçlarda bu kurdeleleri takacağı ve hakem Halil Umut Meler'e olan saldırıyı bu şekilde protesto edeceği öğrenildi.Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, maç öncesi Mete Kalkavan ve hakem heyetine çiçek verdi.