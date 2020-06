Hakemler Turkcell ile lige hazır

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na verilen zorunlu aranın bitmesine sayılı saatler kala futbol hakemleri Turkcell e-eğitim platformuyla lige hazır hale geldi. Aralarında Süper Lig hakemlerinin de bulunduğu TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) bünyesindeki ulusal klasmandaki hakemler evlerinde bulundukları süre boyunca kendilerine sunulan program sayesinde mental olarak maçlara hazır hale geldi. Toplamda 520 hakem ve gözlemcinin kullandığı eğitim platformu sayesinde, MHK (Merkez Hakem Kurulu) Hakem Gelişim ekibi tarafından hazırlanan eğitim programları sunuldu.



Hakemlerden 3 bin saat online eğitim



Görsel eğitim vermeyi de destekleyen platform, hakemlere özel tasarlanarak evlerinden uygulayabilecekleri şekilde programlanarak videolarla da desteklendi. Hakemlerin gelişimlerinin takibi de MHK tarafından yine bu platformla sunulan mobil uygulama üzerinden yapıldı. Web adresine veya Turkcell'in Akademim uygulamasına cep telefonları, tablet ya da bilgisayarlarından giriş yaparak eğitimlerine katılan hakem ve gözlemciler, disiplinli çalışmalarını buradan da sürdürerek bugüne kadar 3 bin saat online eğitim yaptı. Gelişimlerinin takibi ise mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildi.



Ligin başlamasına sayılı saatler kala konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:



"Dijitalleşme hemen her alanda olduğu gibi içinde bulunduğumuz süreçte spor alanına da yansıdı. TFF ve MHK ile hayata geçirdiğimiz bu özel proje sayesinde zorunlu olarak evlerinde olan hakemlerimiz, ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığımız dijital platform sayesinde teknik eğitimlerini aksatmayarak MHK tarafından paylaşılan bilgilere online olarak ulaşma şansına kavuştu. Dijital alandaki bilgi birikimimiz ve tecrübemizi spora yansıtmamıza vesile olan başta TFF ve MHK olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarken, ligin geri kalan maçlarından futbol hakemlerimize canı gönülden başarı diliyoruz."



6 bin hakem her hafta kural sınavlarına Akademim uygulamasından katılacak



Evde kaldıkları süre boyunca eğitimlerini ve video testlerini Turkcell'in e-öğrenme uygulaması Akademim üzerinden gerçekleştiren hakem ve gözlemciler, lig başladıktan sonra da eğitimlerine online devam edecek. Bu kapsamda 6 bin hakem her hafta kural sınavlarına Akademim uygulamasından katılacak. Ayrıca video test uygulamaları da platform üzerinden hakemlere gönderilerek gelişimlerine katkı sağlanacak. İhtiyaca uygun teknolojik çözümleriyle Turkcell Akademi Kurumsal, yeni sezonda da MHK Hakem Gelişim ekibinin programlarına katkıda bulunmaya edecek.