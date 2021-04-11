"Hakemin düdüğünü asması için her şeyi yapacağız"

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan Samsunspor maçında yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağını eleştirerek hakemliği bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Hakemin düdüğünü asması için her şeyi yapacağız'
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10 Nisan 2021 23:47
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Yılport Samsunspor maçının 6. dakikasındaki pozisyonda yardımcı hakemin verdiği ofsayt kararına tepki göstererek, "Üç metre geriden Mert Örnek'e atılan pasın ofsayt olmadığı her şekilde görülürken, pozisyonun devamında golümüzün verilmemesi ve ofsayt bayrağının kaldırılması çok acı bir durum." dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, hakemler konusunda uzun zamandır hiç yorum yapmadıklarını söyledi.

Ümit Arslan, 6. dakikadaki ofsayt kararını manidar bulduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"MHK görevini nasıl yapıyor? Bir yandan düşmemeye oynayan bir takım ile bir yandan da şampiyonluğa oynayan bir takıma böyle tecrübesiz, kalitesiz hakemleri atamalarını manidar buluyorum. Üç metre geriden gelen bir oyuncuya bayrağını kaldırarak golümüzün net bir şekilde vermemesini manidar buluyorum. Balıkesirsporumuz hiçbir zaman yalnız değildir. Balıkesirsporumuz büyük bir camiadır, bizim önümüzü hiç kimse kesemez. Biz MHK ve TFF'ye başvurarak bu hakemin düdüğünü asması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kadar emeğe yazıktır, günahtır. İki gündür Samsun'dayız, kamptayız. Bu bir emek hırsızlığıdır."



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